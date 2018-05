Vene saatkond kritiseerib Mikseri toetust MH17 raportile

Saatkonna kinnitusel osales Venemaa kõigiti Hollandi uurimisrühma töös, edastades sellele tehnilised andmed raketi Buk kohta, millega reisilennuk alla lasti, spetsiaalselt korraldatud katsetuse ning ka radiolokatsiooni andmed, mis kõik tõestavad Vene poole väitel, et ligi 300 inimese hukkumise põhjustanud rakett oleks tulistatud välja teritooriumilt, mis ei olnud Kiievi kontrolli all.

Saatkonna väitel lähtus rahvusvaheline uurimiskomisjon juba algusest peale seisukohast, et katastroofiga on seotud Venemaa.

«Raport on kindlasti väga selge tõend selle kohta, et Venemaa relvajõud on otseselt seotud lennu MH17 allatulistamisega, mida nad seni on eitanud,» ütles Mikser esmaspäeval pärast Euroopa Liidu välisministrite kohtumist. «Holland ja Austraalia on palunud Venemaal astuda läbirääkimistesse, mille eesmärk on leida õiglane lahendus ning tuua süüdlased vastutusele. Sama seisukohta jagasid täna ka kõik kohal olnud Euroopa Liidu välisministrid,» lisas Mikser.