Kuues aasta piinavat valu: hambaraviprotseduur invaliidistas noore mehe

Henri (nimi muudetud, täisnimi toimetusele teada) on jurist Tallinnas. Mehe kadalipp hambaravikliinikute vahel sai alguse 2012. aastal, mil tema senine hambaarst suunas ta edasi, öeldes, et hambajuure all on põletik, kuid hambakrooni ei ole võimalik eemaldada ilma hammast ennast murdmata.