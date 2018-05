Naine mõisteti mehe tapmises õigeks

Süüdistuse järgi lõi 53-aastane varem kriminaalkorras karistamata naine Tallinnas Valdeku tänaval asuvas korteris tahtlikult oma 44-aastasele elukaaslasele noaga kaela unearteri piirkonda, põhjustades mehele eluohtliku tervisekahjustuse. Mees suri torkehaavaga kaelale tekkinud vasaku unearteri vigastuse tõttu. Svetlana end süüdi ei tunnistanud.

Juhtum on kurioosne, sest ametid ei suutnud koguda kuriteo kohta pea ühtegi tõendit.

Sündmuskohale saabus kiirabi, kes ei tuvastanud, et isik on tapetud, vaid märkis, et surma põhjus on teadmata ega kutsunud sündmuskohale politseid. Hädaabisse tehtud kõnele, milles teavitati, et toimunud on tapmine, ei reageeritud ja politsei kohale ei tulnud.

Perearst, vaatamata sellele et surma põhjus oli teadmata, ei määranud surnukehale lahangut ning tapetu jõudis krematooriumisse. Õhtuleht kirjutas, et seekord märkas matusebüroo tähelepanelik töötaja, et maksatsirroosi asemel on mehe elupäevad lõpetanud hoopis noahoop kõrri.

Kohtueelsel uurimisel ei kontrollitud ühtegi Svetlana väidet. Prokurör märkis, et tõendiks on verepritse süüdistatava särgil. Samas ei ole kindlaks tehtud, kelle veri särgil on.

Kuna korterist leitud padjapüürilt tuvastati ka süüdistatava poja verd, ei saa välistada, et tegemist ei ole üldse tapetu verega. «Kohtueelne uurimine on olnud ühekülgne ja puudulik ning puudusi kõrvaldada ei õnnestunud,» märkis kohtunik Merle Parts otsuses.

Kohus leidis, et naise süü ei leidnud tõendamist. Kohus selgitas, et kõik kõrvaldamata kahtlused tuleb üldreeglina tõlgendada süüdistatava kasuks, kuid sellest on põhjust mööda minna riigikohtu lahendi järgi vaid juhul, kui näiteks süüalune on tahtlikult muutnud olustikku, koristanud sündmuskohta jne. Antud juhul hävinesid kuriteo jäljed ning erinevad ametkonnad ei kogunud vahetult tõendeid. See ei toimunud Svetlana süül.