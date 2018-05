Audit: idapiiri rajamine on korraldatud rahuldaval tasemel

Siseminister Andres Anvelt ütles kolmapäeval siseauditi tulemusi tutvustades, et audit ei tuvastanud idapiiri ehitushinna kallinemises ning projekti venimises pahatahtlikkust või hooletust. Ta lisas, et nii venimine kui ka kallinemine olid paratamatud.

Anvelti sõnul on nii ministeerium kui ka PPA vaheauditi soovitusi arvesse võtnud ning teinud muudatusi töö korralduses.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher sõnas, et amet tegutses parimas usus, et välja ehitada parim piir. Vaher märkis, et politsei- ja piirivalveamet küsis siseministeeriumilt luba erandi kasutamiseks ning loa amet ka sai. Vajadust erandi kasutamiseks põhjendas Vaher asjaoluga, et idapiiri väljaehitamine on osaliselt kaetud riigisaladusega ning paljud piiri puudutavad üksikasjad ei tohi saada teatavaks kuritegelikele ühendustele ja võõrriigile.

Auditi koostajad märgivad, et piiriprojekti juhtimine ja järelevalve korraldatud rahuldaval taseme ning nii siseministeerium kui ka politsei- ja piirivalveamet on käesoleva aasta esimesel poolel oluliselt täiustanud projekti juhtimist. Ka on audiitorite hinnangul projekti juhtimiseks loodud selge tööjaotuse ja ülesannete juhtimis- ja järelevalvestruktuur, mis loob auditis tuvastatud puuduste kõrvaldamisel eeldused piiriehituse tulemuslikuks elluviimiseks.

Siseministeeriumi siseauditi osakonna juhataja Tarmo Olgo tõi peamiste puudustena esile, et piiriprojekti riskijuhtimise korraldus ei olnud rahuldavalt asemel. Auditi koostajad nendivad, et riskijuhtimine ei järgi politsei- ja piirivalveameti üldkehtivat riskijuhtimise raamistikku. Ka märkis Olgo, et ametil ei olnud ega ole ka praegu sarnase suurprojekti juhtimiseks piisaval pädevustasemel töötajaid.