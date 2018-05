Maasikas: Eesti jääb suureks netosaajaks Euroopa Liidus

Diplomaadi sõnul on eelarvekavas, mida Euroopa Komisjon 2. mail tutvustas, oluliselt suurendatud julgeoleku osa – nii sise- kui ka välisjulgeoleku. «Ka piirikaitse osa. Sinna on tegelikult pandud raha juurde,» lausus ta.

Liikmesriikides pööratakse aga Maasika sõnul arusaadavalt suuremat tähelepanu n-ö vanadele poliitikatele nagu ühtne põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika, kus on käegakatsutavad rahad ja otsesed kasusaajad, kes on tihti väga häälekad.

Diplomaat rõhutas, et Eesti jääb igal juhul Euroopa Liidu eelarves suureks netosaajaks ehk me panustame eelarvesse vähem, kui sealt vastu saame. Maasika hinnangul peaksime rohkem pühenduma poliitika sisule, sest kõigi liikmesriikide jaoks tuleb suurim materiaalne kasu ühisturgu kuulumisest ja ühisturu vabaduste kasutamisest.

Eesti staatus meile seni väga kasulikuks osutunud ühtekuuluvuspoliitikas Maasika sõnul muutub. «Eesti muutub vähem arenenud piirkonnast üleminekupiirkonnaks, mis ühtlasi tähendab seda, et meie kaasfinantseerimise määr ehk see raha, mis Eesti ise peab panema, kasvab oluliselt – 15 protsendilt 45 protsendile. See tähendab, et me peame see palju rohkem võtma osalust ja ise peame palju targemalt raha paigutama ja võtma vastutust,» lausus Maasikas.