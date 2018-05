Ossinovski: sotsid olid algusest peale tselluloositehase vastu

«Mina isiklikult olin üsna veendunud algusest peale, et sellist asja tulla ei saa,» ütles Ossinovski ERRile. Kuna mõlemad koalitsioonipartnerid pidasid vajalikuks sellega edasi minna, siis ega me iseenesest uuringute vastu ei olnud, aga, et see lõpptulemusena tähendab seda, et tehast sinna ei tule, oli meile algusest peale selge,» ütles Ossinovski.

«Tartu Emajõele seda tehast sellisena täna rajada kindlasti ei saa ja sellest tulenevalt ei ole mõtet ju ka kedagi lollitada,» ütles Ossinovski. «Selles mõttes on meil kahtlemata sellise IRLi äkilise meeleparanduse üle hea meel - senini on ju keskkonnaminister Siim Kiisler kinnitanud, et tehase rajamine ei kujuta endast erilist ohtu,» ütles Ossinovski, kelle sõnul ei ole selliste projektide realiseerimine «kohalikest elanikest üle sõites» demokraatlikus ühiskonnas kohane.

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) juht Helir-Valdor Seeder ütles eile, et tselluloositehase eriplaneeringut ei saa algatatud kujul lõpuni viia ning tehasele tuleb leida uus asukoht.

Seeder teatas erakonnakaaslastele saadetud kirjas, et Tartu linna ja piirkonna elanike vastuseis tehase rajamisele on niivõrd tugev, et eriplaneeringu kehtestamine valitsuse poolt Tartu linnas või selle vahetus naabruses oleks ebademokraatlik. «IRL leiab, et valitsus peab loobuma plaanist eriplaneering lõpuni viia algatatult kujul,» ütles Seeder. «Võimaliku sobiva asukoha valikuks on vajalik nii investori soov kui ka kohaliku kogukonna mõistev hoiak,» lisas IRLi juht.

Eesti metsanduse taustaga ärimeeste grupi loodud ettevõte Est-For Invest plaanib Tartumaale ehitada enam kui miljard eurot maksma mineva tselluloositehase.

Valitsus algatas Tartu- ja Viljandimaal riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise võimaliku puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks möödunud aasta 12. mail.

Protsess koosneb asukohtade võrdluse etapist ja sobivas asukohas detailse planeeringulahenduse koostamisest. Paralleelselt viiakse läbi asjakohased uuringud ja hinnatakse planeeringu elluviimisega kaasnevaid sotsiaalseid, majanduslikke, kultuurilisi ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid.