Eesti puugid inimesele loota ei saa

Eesti looduse pea kõige hirmsamaks liigiks peetud puugid on Tervise Arengu Instituudi viroloogiaosakonna juhataja Julia Gelleri kinnitusel väga õrnad ja nende saatust määravad suuresti hiired. «Üldiselt võib öelda, et puugid elavad õhust, armastusest ja verest,» nentis neid uuriv Geller.

Kuna puugid ei joo, siis on niiskus neile elutähtis. Lisaks vajavad nad nii päikest kui ka võimalust selle eest varju minna. Aga kõige olulisem on, et loomad liiguksid, eriti närilised. Neist sõltub puukide saatus, sest koerte ja inimeste peale nad loota ei saa.