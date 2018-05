Tänasest on kõikides Eesti metsades lõkke tegemine keelatud

Päästeamet kuulutas täna välja kogu Eesti territooriumil suure tuleohuga aja, mis toob kaasa olulisi piiranguid. Kui varasematel aastatel on päästeamet suure tuleohuga aja välja kuulutanud piirkonniti, siis tänavu laieneb see kogu Eestile – kuuma ja kuiva ilma tõttu on olukord väga tuleohtlik kõikjal.

Suure tuleohuga aeg tähendab, et looduses on kõrge temperatuuri ja sademete puudumise tõttu äärmiselt suur tuleoht ning igasugune tuletegemine võib tekitada tulekahju ohu või põhjustada tulekahju metsas või maastikul.

Viimastel aastatel on päästeameti võimekus tänu Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamisele oluliselt kasvanud. Päästeametil on uued põhiautod, paakautod ja konteinerautod. «Hetkel on päästeameti kasutuses 4 drooni, mis annavad meile maastikupõlengute korral kiire ülevaate põlengu ulatusest ja võimaldavad teha kiiremaid ning efektiivsemaid otsuseid tööde alustamiseks,» ütles päästeameti päästetöö osakonna juhataja Martin Lambing. Lambingu sõnul tuleks tulevikus aga droonide olemasolu ja spetsiifikat veelgi laiendada, et hõlpsamini luuret teostada ja tulekoldeid avastada.