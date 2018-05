Galerii: Eesti jalaväerühm lendas Afganistani

«Afganistani missiooni võtmesõnadeks saavad pideva valmisoleku ja professionaalsuse säilitamine ka näiliselt rahulikus keskkonnas, sest piirkond on küll enamasti vaikne, kuid teravad konfliktid võivad tekkida väga ootamatult. Sellistes olukordades peab iga sõdur suutma iseseisvalt vastu võtma kiireid ja õigeid otsuseid,» ütles Scoutspataljoni staabiülem major Tõnis Metjer täna sõdureid teele saates ning lisas, et kuna peamised tööülesanded on seotud kõrgetasemelistel diplomaatilistel kohtumistel osalevate külaliste eskortimisega, siis on meie sõdurid seal Eesti visiitkaardiks.