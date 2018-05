Minister Palo: tselluloositehas on majanduslik kasulik, aga sellest üksi ei piisa

Palo ütles Postimehele, et majanduslikus plaanis toetab ta endiselt, et Eestis oma rahvuslikku vara – puitu – enam väärtustaks.

Samas nentis minister, et vaatamata sellele, et majanduslikult oleks tehase rajamine riigile kasulik, on ka kodanikel õigus öelda, et nad ei taha seda. «See on igati legitiimne õigus.»