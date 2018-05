Kultuuriministeeriumi kantsleriks on saamas senine asekantsler

Kultuuriminister Indrek Saar teeb valitsusele ettepaneku nimetada kultuuriministeeriumi kantsleriks Tarvi Sits, kes on seniajani olnud ministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler. Sits on täitnud kantsleri ülesandeid ka nädalate jooksul, mil see koht on olnud täitmata.