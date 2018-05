«Jah, olen otsustanud paluda end suursaadiku ametist tagasi kutsuda. Nagu mõistate, pole see kerge otsus, aga mul on hea meel, et selle tegin,» sõnas Lepik eile kirjalikus vastuses. Postimehe andmetel on lahkumise tagamaad ametlikust versioonist veidi teistsugused.