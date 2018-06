Keskpolügooni põleng sai läbi

Reedel, 25.05.2018 kell 13:54 sai Häirekeskus teate, et Kuusalu vallas Pala külas Kaitseväe keskpolügoonil on tulekahju ja on kuulda plahvatusi, teatas päästeamet. Piirkonnast tuli häirekeskusele teateid tulekahju kohta väga palju, sest suitsusammas paistis kaugele.