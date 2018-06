Kohus küsib: kuidas keegi aru ei saanud, et mees on korteris noaga tapetud?

Selle käigus vaadatakse inimese tausta ja hädaabikõned, vajadusel küsitakse lisainfot kiirabist. «Nii kuulasidki uurijad täiendavalt üle mõlemad hädaabikõned ning küsisid välja kiirabi kaardi, mis kinnitas – surnukehal vägivallatundemärgid puuduvad,» lausus Kumm.

24. oktoobri pärastlõunal laekus matusebüroosse info, et surnukuuri toodud surnukehalt leiti torkehaav. «EKEI andis info meile ning koheselt sõitsid uurijad sündmuskohale. Kolme ööpäevaga on arusaadavalt sündmuskoht muutunud, kuid korteris tehti põhjalik sündmuskoha vaatlus. Muu hulgas leidsid uurijad noa kahtlustatava DNAga ning teisi tõendeid, sh veriseid riideid,» kirjeldas Kumm.

«Kriminaalmenetluse raames kontrollisime mitmeid versioone, kogusime tõendeid, tellisime ekspertiise ning jõudsime veendumuseni kahtlustatava osas. Uurija on ühes protokollis tahtmatult eksinud kuupäeva märkimisega, kuid see ei ole meie hinnangul oluline menetlusnormide rikkumine,» selgitas Kumm.

Kumm kinnitas, et politsei tegevus antud juhtumi lahendamisel oli pädev. «Politsei usaldab meedikutelt laekuvat infot. Ei ole mõeldav, et politsei hakkab iga kiirabi fikseeritud surma üle kontrollima. Kiirabi on meile kindel partner. Usume, et nad analüüsivad juhtumit põhjalikult ning teevad sellest vajalikud järeldused,» tõdes politseijuht.

Kiirabi: haav kaelal ei veritsenud

Kiirabitöötajate tunnistajatena antud ütlustest nähtub, et isik oli sellises asendis, et kaelal olev haav oli kinni surutud, mistõttu ta ei veritsenud. Keha oli kangestunud, mistõttu selle liigutamisel pea ja kaela asend ei muutunudki minutite jooksul ja verd ei tulnud. Lisaks puudusid korteris igasugused vägivallale viitavad tunnused.

Tallinna Kiirabi juht Raul Adlas ütles, et selle suhtes, mis kiirabi täpselt kohapeal tegi ja kas midagi jäi tegemata, selgitavad nad välja oma uurimisega. Samas märkis ta, et surma põhjust kiirabi reeglina ei tuvastagi – see on perearsti otsustada.

Adlas lisas, et 6. veebruaril toimus Tallinna Kiirabi ja Põhja prefektuuri ühine nõupidamine, kus lepiti kokku sügisel algavate koolituste osas. «Kriminaalpolitseinikud ja kohtumeedikud annavad ühiste koolituste raames kiirabitöötajatele parema ettevalmistuse võimaliku kuriteo avastamiseks,» lubas ta.

Adlas märkis, et Tallinna Kiirabi on juhtinud korduvalt nii sotsiaalministeeriumi kui õdesid koolitavate tervishoiu kõrgkoolide juhtide tähelepanu asjaolule, et täna ei õpetata õdedele koolis kohtumeditsiini, mis võib põhjustada raskusi keeruliste juhtude kohesel äratundmisel.

Tallinna Kiirabi tuvastab aastas ligikaudu 1500–1600 surma, neist omakorda umbes viiendikul juhtumitest kaasatakse või informeeritakse politseid.

Terviseamet alustas menetlust

Terviseametist öeldi Postimehele, et nad ei oska teemat hetkel kuidagi kommenteerida, kuna neil pole juhtunu kohta andmeid, kuid amet on alustanud asja suhtes menetlust.

Perearst ei määranud surnukehale lahangut ning tapetu jõudis krematooriumisse, kuigi surma põhjus oli teadmata.