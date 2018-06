Marko Reikop pälvis Valdo Pandi nimelise ajakirjanduspreemia

«Marko Reikop on kahtlemata üks Eesti telemaastiku tipp-tegijatest. Ta oskab esitada intervjueeritavatele just neid küsimusi, mis vaatajat huvitavad. Ta on sageli terav, kuid mitte kunagi ründav,» rääkis ERRi juhatuse liige Riina Rõõmus. «Just tänu neile ja paljudele muudelegi omadustele teda armastatakse ja hinnatakse. Pandi preemia ei ole elutööpreemia, seega ma olen kindel, et Marko Reikopi säravamad sooritused televisioonis seisavad alles ees.»