Fotod: Raplamaal hukkus liiklusõnnetuses mootorrattur

Õnnetus juhtus asulavälisel teelõigul, kus lubatud maksimaalne sõidukiirus on 90 km/h. Hukkunud mootorrattur kasutas nõuetekohaselt turvavarustust. Tema võimalik joove on tuvastamisel.

Rapla politseijaoskonna välijuht Margit Härm avaldas hukkunud mehe lähedastele kaastunnet. «Juhtunu näitab, kui oluline on alati säilitada ettevaatlikkus ja maksimaalne tähelepanu, sest väikseimgi juhtimisviga võib viia traagilise õnnetuseni. Täna on liikluses hukkunud kolm inimest. Käes on suvi ja inimesed liiguvad rohkem ringi. Vaatamata ilusatele ilmadele, headele teeoludele ja rohketele väljasõitudele ei tohi me liikluses valvsust kaotada. Igaüks meist saab panustada turvalisemasse liiklusesse, kui me ei hinda üle oma võimeid, sõidame kaine peaga ja ettevaatlikult, arvestades seejuures kaasliiklejatega,» märkis Härm.