Õiguskantsler lahendas tualettpaberi küsimust hooldekodus

«Palun teid selgitada klientidele, et neil on õigus saada tualettpaberit vastavalt nende vajadustele. Samuti palun teavitada Sillamäe Kodu personali, et klientide vajadustele vastav tualettpaberi kogus on teenuse hinna sisse arvestatud ning klient ei pea seda oma taskurahast soetama,» kirjutas õiguskantsleri nõunik Indrek-Ivar Määrits.