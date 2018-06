Praxis tahab uurida naiste rolli kohaliku elu kujundamisel

Praxis soovib analüüsida naiste rolli kohalikes omavalitsustes ja volikogudes, et saada täpsem ülevaade, milliseid ülesandeid naised kohalikes omavalitsustes täidavad, milline on nende haridus ja vanus.

ÜRO käis 1995. aastal välja 30protsendilise piirmäära, mis on kriitiline mass, mille saavutamisel omandavad naised poliitilistes institutsioonides tähendusliku mõju otsuste üle.

Ehkki kohalikes omavalitsustes on Euroopa Liidu lõikes naiste osalus selle numbri lähedal ja Eestis 31 protsenti, ei tähenda see naiste samaväärset esindatust otsustusvõimuga või juhtivatel kohtadel, kuna näiteks 15 linnapeast on vaid üks naine, märgib Praxis taotluses.