Uuel nädalal läheb jahedamaks ja sajab vihma

Esmaspäeval koondub madalrõhkkond Valge mere äärde ja selle lohk liigub üle Eesti ning toob mõnesse kohta hoovihma. Saju tõenäosus on Lääne-Eestis 25 protsendi ümber, äärmises idaservas üle 50 protsendi. Kuid sajuhulk on võrdlemisi väike, sest loodevool on kiire ja sajuhood lühiajalised. Tuul puhub läänekaarest, päeval pöördub loodesse ja tugevneb puhanguti 15, õhtu poole saartel ja läänerannikul kuni 18 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 14, päeval on 16 kuni 21, Lõuna-Eestis kuni 24 kraadi.

Teisipäeval koondub madalrõhkkond Venemaa kohale. Samal ajal laieneb Skandinaaviast kõrgrõhkkond servaga Läänemerele. Kahe rõhuala piirimail lõõtsub meil väga tugev loode- ja põhjatuul, puhanguid on 15, saartel kuni 20 meetrit sekundis. Hoovihma sajab suurema tõenäosusega ida pool. Õhumass vahetub jahedama vastu ja temperatuur on öösel 6 kuni 10, rannikul kuni 12, päeval on 11 kuni 16 kraadi.

Kolmapäeval koondub madalrõhkkond enam Venemaa piiresse ja tõusva õhurõhu foonil on meil suuremal osal ilm sajuta, üksik lühiajaline vihmahoog siiski välistatud pole ning seda siis Ida-Eestis. Loode- ja põhjatuul nõrgeneb, pöördub päeval läände ja tugevneb uuesti. Õhutemperatuur on öösel 3 kuni 8, maapinnal langeb alla 0 kraadi, meretuulega rannikul jääb üle 10 kraadi, päeval on 14 kuni 18 kraadi.

Neljapäeval läheneb Soomest järgmine madalrõhkkond ja selle lohk liigub üle Eesti. On hoovihma võimalus, kuid kõikjale sadu ei tarvitse jõuda. Puhub tugev läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 5 kuni 10, maapinnal võib kohati 0 kraadi ümbrusse langeda, rannikul on kuni 14, päeval 16 kuni 21 kraadi.