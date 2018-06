"Kes oskab oodata, et ta saab kolmikud!"

Möödunud reedel tõsteti ITK vastsündinute intensiivis esimest korda kõik lapsed ema Kadi (28) rinnale. See oli kolmikutel esimene taaskohtumine pärast 16. mail tehtud keisrilõiget. Tüdrukud kaalusid sündides alla kilo ning on umbes isa Andrese käelaba suurused, mistõttu peavad nad kosuma oma kuvöösides . Tänaseks on kõik veidi juurde võtnud - ühemunaraku kaksikud Emily ja Mirjam kaaluvad üle 800 grammi ning oma elule täiesti eraldi alguse saanud Gregor kaalus juba sündides 1082 grammi.