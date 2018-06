Janek Mäggi ennustab Ida-Virumaale Kalamaja saatust

Mäggi ütles Põhjarannikule, et Ida-Virumaa on meeletu potentsiaaliga, kuna siin elab Eesti mõistes väga palju inimesi − 140 000.

«Probleemseid maakondi on meil palju. Seal, kus suudetakse trende murda, hakkavad asjad oluliselt paremaks muutuma. Kui võrdleme näiteks Tallinna Kalamaja piirkonda ja Ida-Virumaad, siis neis on sarnasust. Omal ajal ei tahtnud suurt keegi Koplisse korterit, see tundus kõige õudsem koht Tallinnas. Praegu on see kõige kuumem elamispiirkond. Ma arvan, et siin juhtub kindlasti sama,» ütles Mäggi.

Tema sõnul on küsimus ajas, aga ka selles, et siinset majandust on vaja rohkem mitmekesistada. Kui õnnestub tekitada juurde töökohti, siis pidurduks ministri sõnul inimeste väljaränne, mis on praegu väga suur probleem.