Maikuus hukkus vees kaks inimest

«Hea on tõdeda, et vee peale minejad annavad lähedastele oma plaanidest teada. Kui kokkulepitud ajaks tagasi pole jõutud, on võimalik vajadusel alustada otsingu- ja päästetöödega ning võimalikult täpse info olemasolul saab merepäästeoperatsiooni algusest keskenduda kõige tõenäolisemale piirkonnale, kus abivajaja võib asuda,» ütles PPA valmisoleku- ja reageerimise büroo juhtivkorrakaitseametnik Marge Kohtla pressiteate vahendusel.