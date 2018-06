Reinsalu: Facebooki kasutatakse Venemaa infooperatsioonideks Euroopa vastu

Justiitsminister Urmas Reinsalu rõhutas, et lisaks isikuandmete võimalikule ebaseaduslikule töötlemisele on olemas tõendid Facebooki abil Venemaa-poolse süstemaatilise sekkumise kohta teiste riikide demokraatlikku süsteemi. «Ühelt poolt on tegemist andmekaitse probleemiga ja teisalt reaalse ohuga meie põhiseaduslikule korrale,» ütles Reinsalu.

«E-tõendite reeglistiku puhul on väga oluline koostöö meie partneritega väljaspool Euroopa Liitu,» ütles Reinsalu. «Internet on ülemaailmne ning selge on see, et meil ei ole võimalik siin ilma koostööta hakkama saada, sest sageli asuvad e-tõendid maailma erinevates nurkades. USA võttis hiljuti vastu oma õiguskaitseasutuste võimaluste parandamiseks e-tõendite kättesaamisel uue õigusakti, nn Cloud Acti. Ma loodan, et Euroopa Komisjonil õnnestub lähiajal alustada läbirääkimisi USA-ga, et parandada senist atlandiülest koostööd elektroonsete tõendite kättesaamisel,» rääkis Reinsalu.