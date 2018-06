Meri on Pärnu randadesse uhtunud suures koguses surnud kalu

Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi Pärnu osakonna ohtüoloog Heli Špilev kinnitas, et kuigi pilt on kole, muretsemiseks põhjust ei ole - kevadisel kudemise ajal ongi kalade suremus suurem. See, kui palju surnud kalu randadesse jõuab, sõltub tuulesuunast ja hoovustest - mõnel aastal kõdunevad kalad merepõhjas ära.