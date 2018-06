Kärdla politsei saab endale ainsana Eestis naisjuhi

Ka Raudsepp ise ütles Hiiu Lehele, et pärast vestlusvooru arvas ta, et veel ei ole tema kord, seepärast tuli otsus pisut üllatusena. «Arvan, et tunnen nii Hiiumaad kui ka Kärdla politseijaoskonda niivõrd hästi, et mul on olemas nägemus, millised me peame olema ja kuhu suunas arenema – see andiski julgust kandideerida,» ütles Raudsepp, kes Kärdla politseijaoskonnas töötanud 15 aastat.