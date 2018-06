Tänases saates uurib saate «Radar» peaprodutsent ning senine peatoimetaja Marii Karell, mis on saanud Malaisias püsti pandud kahtlase taustaga ärist, mida endine peaminister Taavi Rõivas seal avamas käis? Teise teemana on luubi all MTÜ Lootus Sinuga, kes kasutas osa annetustena kogutud rahast enda tarbeks. Tallinn toetab kurikuulsat MTÜd endiselt edasi. Mis summaga ja kuidas, sellest vaata otseülekannet täna õhtul kell 21.30 algavast Kanal 2 saatest «Radar».