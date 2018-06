Milles süüdistati Edgar Savisaart?

Edasi tegi juba Sulev Seppik PA Shipping Ltd pangakontolt kaks ülekannet Primelight Overseas Holding Ltd pangakontole kogusummas 174 025,5 eurot ning viimaks laekus 11. detsembril 2009 Sulev Seppiku tehtud ülekande tulemusena OÜ Bravotex Eestis asuvale arvelduskontole ülekanne summas 173 550,81 eurot selgitusega «RETURN OF CREDITS ON BEHALF OF EDGAR SAVISAAR AS PER AGREEMENT».