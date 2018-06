Leht: erakordselt soe kevad tõi mesinikele kümnendi suurima saagi

Tavatu on seegi, et kui üldiselt saavutavad mesilaspered täissuuruse juuni lõpuks, siis sel aastal said mesinikel tarukorpused otsa kuu aega varem. Paraja niiskuse korral võinuks tulla suurepärane meeaasta, kuid põud ei lase sel ootusel enam täituda.