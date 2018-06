Solman: Savisaar peaks Tallinna volikogust lahkuma

«Õigusriigis nagu Eesti on, kuulub kohtu otsus kuulub aktsepteerimisele ja täitmisele,» ütles Solman. «Kui me teame, et kohus on otsustanud, et tema tervis kohtupidamisele vastu ei pea, on õiglane järeldada, et väga haige inimene ei ole võimeline Tallinna volikogus töötama ja valijaid esindama.»

Solman ütles, et istungid toimuvad üle kahe nädala ja vältavad vahel hiliste õhtutundideni. «Savisaar on ise varem FBs öelnud, et ta jaksab istungil osaleda maksimaalselt 15-20 minutit,» märkis Solman. «Kohal ongi ta käinud iga kolme kuu tagant umbes sellise ajavahemiku, sest kui kolme kuu jooksul end kohalolijaks ei registreeri, peatub mandaat automaatselt.»

«Mina ei usu, et Edgar Savisaar käib volikogus - nii harva kui ta käib - pelgalt hüvitise pärast,» jätkas Solman. «Usun, et tal ongi füüsiliselt raske ja keeruline. Arvan naiivselt, et Urmas Sõõrumaa, kes koos Jüri Mõisaga Savisaare suvist kampaaniat maksis, ja kes Savisaarele tema varasemate teenete eest äritegevuses tänulik on, aitaks härrasmehena Savisaart nüüd ka häda korral, kui tõesti on küsimus hüvitises.»

«Küll on aga Keskerakonnal huvi Savisaarest kinni hoida – neil on täna volikogus opositsiooniga võrreldes vaid kaks häält ülekaalu, pluss Savisaare hääl,» märkis Solman. «Savisaare nimi töötab endiselt kenasti Keskerakonna vene valijagrupi huvides, kellest kõik ei ole kursis Eesti päevapoliitikas toimunud viimase aja muudatustega. Keskerakonna juhtide suhted Savisaarega ei ole olnud aga kõige paremad, igal koolmekohal nagu näiteks viimane Taavi Aasa umbusaldamine, tuleb tähtsamatel erakonna liikmetel käia Hundisilmas Savisaarega eraldi läbi rääkimas ja meeldimas.»