Asjad, mida me kunagi teada ei saa

Kui Edgar Savisaare üle kohut ei mõisteta, ei saa me kunagi teada, kas ta on Šveitsi kaudu raha pesnud või kas ta on Tallinna raha Keskerakonna reklaamimiseks kasutanud. Savisaart ei ole kohtusse vaja aga selleks, et saaks otsustada, kas Tallinna linna juhiti kuritegelikult, sest kohtu all on ärimehed, kes süüdistuse järgi Savisaarele altkäemaksu andsid.