Galerii: ligi 900 liitlassõdurit said Tapal missioonimedalid

Rivistusel said medali ligi 700 Briti ja ligi 200 Taani liitlassõdurit tänuks eeskujuliku teenistuse ja silmapaistva koostöö eest lahingugrupi liikmetena, teatas kaitseväe peastaap.

Kaitseminister Jüri Luik tänas sõdureid täna nende teenistuse ja Eesti kaitsevõimesse panustamise eest. «Sada aastat tagasi seisid Briti ja Taani sõdurid koos eestlastega siin, et võidelda meie iseseisvuse ja vabadused eest. Täna seisate te taas siin, et hoida ja kaitsta seda vabadust ja hoida meie ja liitlaste julgeolekut,» ütles Luik. Ta lisas, et mehed ja naised, kes Tapal teenivad, esindavad maailma tugevaimat sõjalist liitu ja solidaarsust NATO liitlaste vahel.