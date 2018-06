Kui Harju maakohus märkis teisipäeval, et tervisliku seisundi tõttu kohtu alt vabastamise määrus on lõplik ja ei kuulu vaidlustamisele, siis juhtiv riigiprokurör Steven Hristo Evestuse sõnul prokuratuur sellega ei nõustu ning seda toetab ka senine kohtupraktika. «Prokuratuur kasutab kindlasti oma õigust ja vaidlustab maakohtu teisipäevase määruse,» ütles Evestus kolmapäeval BNSile.

Priit Kutseri kriminaalmenetlusest vabastamine otsustatakse muust protsessist eraldi

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ütles täna kohtuistungil, et on nõus lõpetama otstarbekuse ehk oportuniteedi alusel kriminaalmenetluse Tallinna endise linnaametniku Priit Kutseri suhtes. Evestus ütles, et kui kohus on sellega nõus, siis on ta valmis Kutseri süüdistamise lõpetama.