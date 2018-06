Pomerants ei mõista hirmu meedia suukorvistamise ees

Euroopa andmekaitse määruse sissejuhatavas tekstis on öeldud, et ajakirjandus saab infot inimese tegude või poliitilise eelistuse kohta avaldada vaid siis, kui eksisteerib avalik huvi, kuid nüüd lisas riigikogu põhiseaduskomisjon EL-i määruse rakendamise seaduse eelnõus sinna ette sõna «ülekaalukas».

Pomerants vastas ERR-i küsimusele, miks pidas põhiseaduskomisjon sellist lisandust vajalikuks, et tegemist on olemasoleva seaduse tekstiga ning komisjon otsustas üksmeelselt, et selles osas kehtivat seadust ei muudeta ja ta ei nõustu arvamusega nagu kärbiks selline sõnastus ajakirjandusvabadust.

«Kui kehtivas seaduses on selline olukord, et ajakirjanikud saavad töötada, ei näinud komisjon põhjust, et seda avaliku huvi määra või siis mõistet peaks kuidagi lahjendama, lähtudes isikute privaatsusest,» lausus Pomerants, kelle sõnul näitab praktika, et ajakirjanduse töötamist kehtiv seadus ei sega.