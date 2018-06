Pooled Eesti muukeelsed valdavad eesti keelt hästi

Kultuuriministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi tellitud rakendusuuringu kohaselt oskavad eesti keelt enda hinnangul hästi 43–54 protsenti muukeelsetest elanikest vanuses 15–74 eluaastat. Andmete vahemik on uuringus esitatud, kuna küsitluse usaldusmäär oli 95 protsenti.

Küsitluse põhjal ütles umbes 18 protsenti, et valdab eesti keelt vabalt, 30 protsenti tunnistas, et saab aru, räägib ja kirjutab eesti keeles, 27 protsenti ütles, et saab aru ja räägib veidi, 19 protsenti saab veidi aru, aga ei räägi ning 5 protsenti ei oska eesti keelt üldse.