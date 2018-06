Eelnõu näeb kalduvuskurjategijatele ette eluaegse vangistuse

Eelnõu näeb ette võimaluse paigutada eluaegset vangistust kandev kinnipeetav avavanglasse, kui ta on vangistusest ära kandnud vähemalt 20 aastat. Luuakse võimalus vabastada eluaegset vangistust kandev kinnipeetav tingimisi ennetähtaegselt, kui ta on vangistusest ära kandnud vähemalt 25 aastat või kui ta on vangistusest ära kandnud vähemalt 22 aastat, millest omakorda kaks viimast aastat viibinud avavanglas. Eluaegsest vangistusest tingimisi ennetähtaegselt vabastatud isikule pannakse kohustus alluda käitumiskontrollile, et tagada tema turvaline taasühiskonnastamine.