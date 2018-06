TS Laevad laseb suvel suuri veoseid laevale hommikul või hilisõhtul

Üks, kellele reegel peavalu valmistab, on Oti külas alumiiniumist ehitusdetaile tootev Kingli Grupp. Firma juhatuse liikme Viljar Rei sõnul on nende veointensiivsus väga suur ja kui on vaja nädalas üheksa haagiseveost teha, siis on nii täpselt planeerida pea võimatu.