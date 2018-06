Venemaa mustas nimekirjas on ka Jevgeni Krištafovitš ja Sergei Metlev

«Välisministeeriumist helistati. Mina olen Kremli nimekirjas. See on kõige parem tunnustus, mida tšekistide võim oleks võinud mulle anda,» teatas sotsiaalmeedias Krištafovitš.

Ka Metlev teatas endale sissesõidukeelu kehtestamisest sotsiaalmeedias.

«Sain meie välisministeeriumilt teada, et Kreml on kandnud mind «pööraste russofoobide» sissesõidukeelu nimekirja, mis on vastuseks Eesti valitsuse otsusele keelata riiki sisenemine korruptsiooniga võidelnud juristi Sergei Magnitski tapjatel. See, et Kremli nomenklatuur nimetab russofoobiks venelast väärib eraldi uurimist, sest selle loogika järgi peaks ma ennast seest vihast ära põletama. Aga ma ei tee seda ning pean nimekirja kandmist hoopis tunnustuseks,» kirjutas Metlev.

Metlev märkis, et armastab oma emakeelt ja kultuuri ning demokraatliku Eesti Vabariigi kodaniku ja vaba ühiskonna toetajana loodan, Venemaa saab varsti vabaks ja puhkeb õitsema.

«See otsus on tunnustus, sest Kremli keeles on russofoobia mitte Venemaa ja venelaste vihkamine, vaid hoopis autoritaarse võimu vastu astumine. Minu puhul tähendab see Kremli-russofoobia järgmist: venekeelsete inimeste Eesti ja Euroopa kultuuriruumiga lõimumise toetamine, mille vastu kohalik Venemaa saatkond on alati võidelnud; Vene demokraatide toetamine; Eesti Vabariigi suveräänsuse ja sisemise rahu kaitsmine sekkumiste eest; Kremli sõjaka poliitika argumenteeritud kritiseerimine ja Venemaale Euroopa-tee otsimine. Jah, need teemad on olnud pea kümme aastat minule olulised ning nendega ma kindlasti jätkan!» kirjutas ta.

Metlev tervitas oma postituses ka nimekirja kantud ajakirjanikku Ainar Ruussaart, kes oletas, et teda sinna pandi venekeelse ETV+ projekti arendamise eest.

«Ilmselt on nimekirjas veel väärikaid Eesti kodanikke, nagu Ainar. Inimlikult on mul ka veidi kahju, et Venemaale ma ei pääse, sest sügavalt isiklikel põhjustel oleks tahtnud seda tänavu teha. Aga küll ma veel jõuan, kui vaba Venemaa valitsus kutsub mind eraldi kutsega,» kirjutas Metlev.

Venemaa teatas eile, et kehtestas 20 «Eesti russofoobile» sissesõidukeelu.

«Russofoobide» nimekirjas on ka Postimehe erikorrespondent Ainar Ruussaar.

«Üks põhjus võib olla see, et olin rahvusringhäälingus üks sõltumatu venekeelse kanali ETV+ käivitajaid ja ideolooge. Teine põhjus võib olla see, et tulin just Gruusiast ja Aserbaidžaanist, kust avaldasin mitu intervjuud Gruusia presidendi, Aserbaidžani opositsioonijuhi ja teistega, kes kõik rääkisid sellest, kuidas Venemaa on huvitatud olukorra destabiliseerimisest naaberriikides,» oletas Ruussaar.