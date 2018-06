Ratas: valitsus on piirikaubandusele juba reageerinud

Ratas ütles valituse pressikonverentsil, et valitsus on juba reageerinud piirikaubandusega seotud probleemidele vähendades tänavu alkoholiaktsiisi tõusu poole võrra ning jättes tuleval aastal aktsiisitõusu üldse ära.

Peaminister märkis, et alkoholipoliitika peamiseks eesmärgiks on see, et Eesti inimesed ei kahjustaks oma tervist ning kaasneks võimalikult vähe õnnetusi.