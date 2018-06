Reformierakond taotleb apteekide omandipiirangute kaotamist

2014. ja 2015. aastal toimunud ravimiseaduse muutmise reformi käigus tehti üldapteekide tegevusloa omajate omandistruktuuri laialdased piirangud, kuid viimased aastad on näidanud, et kehtestatud omandipiirang ei ole täitnud oma eesmärki, vaid muutnud apteekide omandisuhteid advokaatide kaasamisega varjatuiks, selgitas Reformierakonna fraktsiooni liige Hanno Pevkur. «Riigile peab aga apteegi kui ühe olulise tervishoiusüsteemi osa, omandivorm olema selge ja läbipaistev,» lisas ta.

«Tõeks on saanud ravimiseaduse muutmise reformist tulenev ennustus, ehk juba on alanud apteekide vormistamine nn tankistproviisoritele. Igasugused piirangud teevad inimesed leidlikuks. Alguse ongi saanud kunstlik apteekide üleminek, mis on juriidiliselt korrektne, aga sisult segane ning läbipaistmatu,» lisas Pevkur.