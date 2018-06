Politsei otsib Narvas kadunud noort naist

Politsei on suhelnud Kristiina tuttavatega ja kontrollinud kõiki piirkondi, mida ta tunda võiks, ent seni tulemuseta. Seni on teada, et veel 6. juuni õhtul kella 20.30 paiku nähti teda Kerese keskuse juures, ent tema edasine asukoht on tuvastamata. Kuna lahkudes jättis ta mobiiltelefoni koju, ei ole võimalik temaga kontakti saada ega ka tema asukohta positsioneerida. Kristiina räägib eesti keelt, ent valdab suhtlustasandil ka vene keelt.