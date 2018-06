Lageraiete ulatus on ületanud taluvuse piiri

Samasuguseid kogemusi jagatakse omavahelistes vestlustes, sotsiaalmeedias, ajakirjanduses. Varem ei räägitud metsast nii palju. Kui räägitigi, väljendasid peamiselt muret valdkonna teadlased ja looduskaitsjad. Nüüd võtavad järjest enam sõna tavalised inimesed, kes on tähele pannud, mis metsas toimub. See tekitab küsimuse, kas mure lageraiete pärast on põhjendatud.