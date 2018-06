Õnneli õnnetus: vaid kaks võistlejat said viga kui finišikoridoris sõitis ratturitele vastu auto

Tema sõnul polnud liiklus võistlustrassil suletud ja korduvalt sai kõiki sellest asjaolust informeeritud. «Veel selgitati nii suuliselt kui ka stendil kirjalikult, et ratturid peavad sõidu ajal täitma kõiki liikluseeskirju, eriti rõhutati seda, et sõidetakse eranditult parempoolsel sõidurajal.»

Pärast kukkumist kutsus Valk kohe Tammistule kiirabi ja sai Hiiumaa haigla arstilt Inge Taltsilt ka infot tema tervise kohta. «Olen väga kurb, et selline asi juhtus ja kindlasti on see korraldajatele suuniseks, et ohutuse tagamisega peab rohkem tegelema,» nentis Valk.