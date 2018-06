Ema võitleb last eesti kooli

Innove Tartumaa Rajaleidja keskuse juht Piret Tatunts teatas, et Antoni juhtumit ta kommenteerida ei saa. Samas tunnistas ta, et koolipikendust saab vaid väga konkreetsetel juhtudel, mis sellest aastast ka põhikooli ja gümnaasiumi seadusesse kirjutati. «Sellest aastast on olulisi muutusi koolipikenduse osas,» kinnitas Tatunts. Seadus ütleb, et kooli saab aasta edasi lükata juhul kui «lapse tunnetus- ja õpioskused, sotsiaalsed ning enesekohased oskused ei ole õpingute alustamiseks vajalikul määral välja kujunenud.» Kusjuures lapsel peaksid olema probleemid kõikides välja toodud valdkondades. Ühest ei piisa.

Samuti saavad koolipikendust need, kellel ei võimalda tervis kooliteed alustada.

«Varasemalt oli sotsiaalministri määrus, kus oli üks punkt keeleline ja kõneline mahajäämus, nüüd on seadus mõnes mõttes piiratum. Kooliväline nõustamismeeskond saab aga iga juhtumit kaaluda, aga kaalumise alused on seaduses ära toodud,» lisas Rajaleidja keskuse juht.

Lahendust otsitakse

Annika tunneb enda sõnul, et on oma murega üksi - tema on abi palunud juba aasta algul, aga nüüd on kool kohe ukse ees ning lahendust pole. Ainus, mis selgeks tehtud on, on see, et seaduse järgi pole Antonil koolipikenduseks alust.

Piret Tatuntsi sõnul see nii ei ole. Tema väitel alles tegeletakse Antoni juhtumi asjaolude kogumisega, sest see võtab aega. Siis toimub ümarlaud, kus on koos nõustaja, haridusasutuse esindajad, lapsevanem, mõnikord ka kohaliku omavalitsuse esindaja. «Juhtum võib olla keeruline. Me istume laua taga koos ja püüame leida parima lahenduse, mis on seaduse raamides, aga on ka lapse huvides,» sõnas Tartumaa Rajaleidja keskuse juht. Ta lubas Antoni ümarlaual ka isiklikult osaleda ja kinnitas, et eesti keele oskuse arendamiseks on haridussüsteemis väga palju erinevaid võimalusi.

Tartu linna haridusosakonna alushariduse peaspetsialist Kaspar Kreegimäe ütles samuti, et koostöö linna ja Innove vahel käib jätkuvalt. «Antud juhtum ei ole ju veel lõppenud, sest koolipikenduse taotlus on alles Innovel menetluses,» ütles Kreegimäe ja lisas, et ühine ümarlaud toimubki sel nädalal ning otsust on oodata juunikuu teisel poolel.