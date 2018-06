Vastus poliitikute kriitikale: Valga aukodanikuks sai teenekas günekoloog

«Vaieldamatult on see toetusavaldus doktor Erika Kašale, kuid kaudselt võib mõelda ka nii, et me tunnustame oma sünnitusosakonna töötajate tööd ja väga loodame, väga loodame - meil on aega veel 1. juulini -, et teha õiged otsused ja toetada sünnitusosakonna jätkusuutlikku üleminekut uuele tööstiilile järgneval aastal,» selgitas Valga vallavolikogu esimees ja naistearst Külliki Siilak, kuidas aukodaniku valimine on sisuliselt teine toetusavaldus Valga haigla sünnitusosakonna säilitamiseks.