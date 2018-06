Töötukassa nõukogu kiitis heaks organisatsiooni nimevahetuse

«Nimevahetuseks on aeg küps, sest viimastel aastatel on töötukassa tegevussuunad ja sihtrühmad märksa laiemaks muutunud, kuid nimi kirjeldab ikka veel vaid üht võimalikku etappi inimese tööelust,» lausus töötukassa nõukogu esimees Toomas Tamsar. Nõukogu otsustas ühehäälselt, et töötukassa võiks edaspidi kanda nime töökassa, lisas ta.