Homme selgub Eesti lisakoht Euroopa Parlamendis

«Toetan seda ettepanekut isiklikult ja ka ALDE toetab. Näib, et ettepanek läheb läbi,» ütles reformierakondlasest Euroopa Parlamendi saadik, Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu (ALDE) fraktsiooni liige Urmas Paet. ALDE fraktsioon on EP suuruselt neljas ning sellesse kuuluvad eestlastest veel Kaja Kallas Reformierakonnast ning Yana Toom Keskerakonnast.

Padari sõnul on kolmapäeval hääletusele tulev ettepanek «mõistlik kompromiss». «Mõne hääle lisandumine on suurte riikide kontekstis võib-olla vähetähtis, aga Eesti kontekstis see väga oluline, kuna Eesti kuus saadikut ei ole täna suutnud katta kogu seda teemade paletti, mis EPs arutusel on,» rääkis Padar.