Lapse sünnipäevalt vabasurma

Mis juhtus lapse sünnipäeval sellist, et naine otsustas peolt lahkudes enesetapu sooritada, pole avalikkuse seisukohast enam oluline. Tähtis on vaid teadmine, et noore naise üllatava kadumise taga polegi kuritegu. Pühapäeva õhtul kadunuks jäänud noort naist püüdsid kahe päeva jooksul leida nii politseinikud kui ka vabatahtlikud. Otsingud kandsid vilja teisipäeva pärastlõunal, mil politseinikud leidsid tema surnukeha Pärnu Jaansoni raja äärest metsatukast.