USA eriüksused on valmis pidama vajadusel Baltimaades partisanisõda

40ndates eluaastates komandör märkis, et kui tema isa kaitses Fulda koridori, siis nüüd on tema ülesanne kaitsta Suwalki koridori. Fulda koridoriks nimetati külma sõja ajal Lääne-Saksamaa ja Ida-Saksamaa piiril asuvat lauget maa-ala, mida NATO pidas kõige tõenäolisemaks nõukogude tankivägede rünnakukohaks, kuna tegemist oli maastikuliselt soodsa kohaga rünnaku alustamiseks. NATO hinnangul oli praegu Saksamaal Tüüringeni ja Hesseni liidumaa vahelisel alal asuv Fulda koridor nõukogude vägede jaoks soodne koht, et alustada massiivset rünnakut Frankfurdi suunas.

Suwalki koridoriks nimetatakse umbes 100 kilomeetri pikkust piirilõiku Leedu ja Poola vahel. Suwalki koridor jääb Venemaa Kaliningradi oblasti ja Valgevene vahele. Kui vastane Suwalki koridori hõivaks, oleks Balti riikide maismaaühendus teiste NATO riikidega ära lõigatud. See muudaks keeruliseks lisavägede ja varustuse transpordi Balti riikide vabastamiseks.

The Daily Signal meenutas 2016. aastal avalikustatuid mõttekoja Rand Corporation raportit, mille kohaselt kuluks Vene vägedel Balti riikide ründamise korral Tallinna või Riiani jõudmiseks 36-60 tundi. Väljaanne märkis, et Balti riikidesse paigutatud NATO liitlaste üksused ei ole samuti piisavad reaalse sõjalise rünnaku tõrjumiseks, kuid eelkõige on tegemist signaaliga, et üksuste ründamise korral NATO riigid sekkuvad.

Kolonel Ferguson tõdes, et Balti riikidel ei ole sõjalist võimekust, et astuda vastu massiivsele rünnakule ning nende rahvuslikud kaitseplaanid on üles ehitatud vastupanule. «Me tahame kaasa aidata sellele, et neil oleks arvestatav vastupanuvõimekus,» rääkis Ferguson.

Mittekonventsionaalne sõjategevus on olnud USA erivägede pealine tegevusala alates külma sõja algusest.

Erivägede 10. grupp moodustati aastal 1942 ning alates külmast sõjast on see üksus keskendunud nõukogude ohuga tegelemisele Ida-Euroopas. Pärast 17aastast vahepausi on üksus pöördumas tagasi oma juurte juurde ehk mittekonventsionaalse sõjategevuse juurde. «Nüüd on meie üksuse fookus tegutsemisel Euroopas,» ütles Ferguson.

Ta tõdes, et USA eriüksused ei ole oma klassikalises alal ehk vaenlase tagalas tegutsenud enam tükk aega, kuid nüüd tuleb taastada valmisolek võidelda keskkonnas, kus vaenlane omab olulisi eeliseid. Viimased 17 aastat on USA eriväed tegutsenud Afganistanis ja Iraagis vastupidises olukorras, kus hoopis vaenlane peidab ennast tsiviilelanikkonnas hulgas. «Häbi meile, kui me ei ole sellest midagi õppinud,» märkis ta.

Ferguson tahab õppida tunda vene mõttelaadi, mis on oluline eeldus potentsiaalse vastase vastu tegutsemiseks. Ta on üritanud mõista seda vene kirjanduse abil, kuid hindamatuks abiks on NATO liitlased, kes olid omal ajal nõukogude okupatsiooni all.

Trojan Footprinti stsenaariumi kohaselt leidis aset mõnede NATO liikmesriikide suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse rikkumine. NATO ja partnerite eriväed reageerisid otsustavalt ning liikusid operatsioonialale, et toetada liikmesriike ja anda otsustav vastulöök suveräänsuse rikkumisele. Õppuse raames moodustati rahvusvaheline staap, mille ülesandeks oli ette valmistada tingimused NATO ja partnerite erivägede tegutsemiseks operatsioonialal ja hilisemaks integreerimiseks konventsionaalsete üksustega.

Trojan Footprint oli osa kolmest samaaegselt toimuvad õppusest: Leedu korraldatavast õppusest Flaming Sword, Ameerika Ühendriikide Euroopa maaväe poolt juhitud Saber Strike’ist ja Ameerika Ühendriikide mereväe õppusest Baltops, kus oli integreeritud konventsionaalsed- ja eriüksused, harjutamaks koostööd ühisel operatsioonialal.

Trojan Footprint tõi kokku NATO ja partnerite eriväed Belgiast, Kanadast, Taanist, Eestist, Saksamaalt, Lätist, Leedust, Hollandist, Norrast, Poolast, Rootsist, Suurbritanniast ja Ameerika Ühendriikidest, et harjutada koos tegutsemist ja ühtlustada staabiprotseduure.

Eesti erioperatsioonide väejuhatuse ülema kolonel Riho Ühtegi sõnul andis Trojan Footprint võimaluse panna proovile eri riikide eriüksuste koostöövõimet nii hübriidsõja kui ka reaalse relvakonflikti tingimustes.