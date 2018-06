Ratas: otsus isikuandmete kaitse seadus tagasi võtta oli õige

Ratas sõnas neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et koalitsioon arutas isikuandmete kaitse seaduse eelnõu päris pikalt ning valitsus esitas parlamendile eelnõu, milles oli sätestatud, et ajakirjandusel on õigus avaldada isikuandmeid «avaliku huvi», mitte vaid «ülekaaluka avaliku huvi» korral.