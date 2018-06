Jalgpalli MM´ile minekust on välisministeeriumile teada andnud vaid kolm eestlast

«Praeguse seisuga on Venemaale lühiajaliselt registreerunud 17 kodanikku, kellest kolm on teatanud, et lähevad jalgpalli MM´ile,» sõnas välisministeeriumi avalike suhete osakonna meedianõunik Armo Vask, lisades, et jalgpalli maailmameistrivõistlused pole küll praegu tavapärast registreerumiste arvu suurendanud, aga kuna täna on alles MM´i avapäev, siis võib number hiljem ka muutuda.